Россия готовит Херсон к сдаче, - Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты готовят Херсон к сдаче. Он также добавил, что на территории Николаевской области войск РФ нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в телемарафоне.
"Сам Херсон на сегодня уже подготовлен россиянами к сдаче. Об этом мало кто знает", - сказал Арестович.
По его словам, это не означает, что Херсон будет освобожден завтра. Арестович добавил, что в Николаевской области вообще нет противника.
Напомним, с начала апреля российские оккупанты начали отступать из Киевской, Черниговской и Сумской областей. После их ухода в городах нашли убитых и замученных мирных жителей. О мертвых и выживших - в репортаже РБК-Украина.
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