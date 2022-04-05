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Росія готує Херсон до здачі, - Арестович

Фото: радник глави офісу президента Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти готують Херсон до здачі. Він також додав, що на території Миколаївської області військ РФ немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича.

"Сам Херсон на сьогодні вже підготовлений росіянами до складання. Про це мало хто знає", - сказав Арестович.

За його словами, це не означає, що Херсона буде звільнено завтра. Арестович додав, що на Миколаївщині взагалі немає супротивника.

Нагадаємо, з початку квітня російські окупанти почали відступати із Київської, Чернігівської та Сумської областей. Після їхнього відходу в містах знайшли вбитих та закатованих мирних жителів. Про мертвих і тих, хто вижив - у репортажі РБК-Україна.

Війна Росії проти України продовжує 41-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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