Росія готує Херсон до здачі, - Арестович

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти готують Херсон до здачі. Він також додав, що на території Миколаївської області військ РФ немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича.

"Сам Херсон на сьогодні вже підготовлений росіянами до складання. Про це мало хто знає", - сказав Арестович. За його словами, це не означає, що Херсона буде звільнено завтра. Арестович додав, що на Миколаївщині взагалі немає супротивника.