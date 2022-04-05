ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія готує Херсон до здачі, - Арестович

Новость на русском →
Київ, Вівторок 05 квітня 2022 20:57
Росія готує Херсон до здачі, - Арестович Фото: радник глави офісу президента Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти готують Херсон до здачі. Він також додав, що на території Миколаївської області військ РФ немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича.

"Сам Херсон на сьогодні вже підготовлений росіянами до складання. Про це мало хто знає", - сказав Арестович.

За його словами, це не означає, що Херсона буде звільнено завтра. Арестович додав, що на Миколаївщині взагалі немає супротивника.

Нагадаємо, з початку квітня російські окупанти почали відступати із Київської, Чернігівської та Сумської областей. Після їхнього відходу в містах знайшли вбитих та закатованих мирних жителів. Про мертвих і тих, хто вижив - у репортажі РБК-Україна.

Війна Росії проти України продовжує 41-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Миколаївська область Війна Росії проти України
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації