Росія готує Херсон до здачі, - Арестович
Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти готують Херсон до здачі. Він також додав, що на території Миколаївської області військ РФ немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича.
"Сам Херсон на сьогодні вже підготовлений росіянами до складання. Про це мало хто знає", - сказав Арестович.
За його словами, це не означає, що Херсона буде звільнено завтра. Арестович додав, що на Миколаївщині взагалі немає супротивника.
Нагадаємо, з початку квітня російські окупанти почали відступати із Київської, Чернігівської та Сумської областей. Після їхнього відходу в містах знайшли вбитих та закатованих мирних жителів. Про мертвих і тих, хто вижив - у репортажі РБК-Україна.
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