Россия готовилась к санкциям и формировала "лагерь поддержки" войны, - СНБО

В частности, РФ подыскивались альтернативные каналы переориентации импорта-экспорта продукции на азиатские и африканские рынки сбыта, готовилась собственная программа импортозамещения.

"Цель России вполне ясна - поставить под контроль возможности альтернативных поставок газа на европейский рынок и попытаться воспрепятствовать росту экспорта сжиженного газа из Катара. За счет масштабных инвестиций Москвы (25 млрд долл.) начато строительство первой атомной станции Египта в Эль-Дабаа", - заявили в СНБО.

Аналогичная схема современной политики РФ по формированию групп поддержки была реализована в ходе "африканского трека".

Россия при поддержке Китая заявила о финансировании строительства АЭС в Нигерии, Гане, Замбии, Кении, Судане, Марокко и Руанде. Это будет означать многолетнюю жесткую привязку этих стран к России, в том числе политическую. И не удивительно, что только половина стран Африки проголосовала за резолюцию ГА ООН в поддержку Украины, отмечают в ведомстве.

Россия сформировала международный "лагерь поддержки" будущей военной агрессии прокремлевскими лидерами нескольких стран и лоббистами в международных организациях.

Последовательно формировались запасы т.н. консервы (извне "лояльных" западной идеологии лоббистов путинских нарративов), вербовались "агенты влияния" в высших эшелонах западного истеблишмента и просто местные коллаборационисты в доступных странах.

В частности, на девятом году войны КНДР "внезапно" решила признать так называемые "ЛДНР" и объявить о готовности ядерного сдерживания США, Южной Кореи и других государств.

Также "внезапно" возникла особая дружба Москвы с Пекином, инвестиционные объекты которого в Украине облетают российские ракеты. Контакты на высшем уровне с Индией, которая в разы увеличила закупку российской нефти по откровенно специальным ценам. Особые отношения с Турцией.

Недавний крайне редкий выезд путина в Иран завершился подписанием "Газпромом" меморандума на 40 млрд дол. с иранской национальной нефтяной компанией

Кроме того , для обхода санкций Россия активизировала и каналы скрытой контрабандной доставки подсанкционных товаров, чтобы продолжать получать важные компоненты для оборонной промышленности России и "технологический шпионаж".

От этого зависят возможности России производить высокоточные ракеты и сопутствующую электронику, чтобы продолжать агрессию против Украины.

"Россия действительно надеялась через неделю завершить оккупацию Украины и показать международному сообществу, как "рождается новый однополярный мир", но все пошло не по плану, "окончательное решение украинского вопроса" блицкригом потерпело поражение", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в СНБО заявили, что в последнее время российская пропаганда склоняет Украину к переговорам, утверждая, что Кремль готов прийти к консенсусу дипломатическим путем. Но это только манипуляция.

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