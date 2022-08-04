Росія готувалася до санкцій і формувала "табір підтримки" війни, - РНБО

Зокрема, РФ підшукувалися альтернативні канали переорієнтації імпорту-експорту продукції на азійський та африканські ринки збуту, готувалася власна програма імпортозаміщення.

"Мета Росії цілком зрозуміла - поставити під контроль можливості альтернативних постачань газу на європейський ринок і спробувати перешкодити зростанню експорту скрапленого газу з Катару. Шляхом масштабних інвестицій Москви (25 млрд дол.) розпочато будівництво першої атомної станції Єгипту в Ель-Дабаа", - заявили в РНБО.

Аналогічна схема сучасної політики РФ по формуванню груп підтримки була реалізована в ході "африканського треку".

Росія за підтримки Китаю заявила про фінансування будівництва АЕС в Нігерії, Гані, Замбії, Кенії, Судані, Марокко і Руанді. Це означатиме багаторічну жорстку прив'язку цих країн до Росії, в тому числі політичну. І не дивно, що тільки половина країн Африки проголосувала за резолюцію ГА ООН на підтримку України, зазначають у відомстві.

Росія сформувала міжнародний "табір підтримки" майбутньої військової агресії прокремлівськими лідерами кількох країн і лобістами в міжнародних організаціях.

Послідовно формувалися запаси т. зв. консерви (ззовні "лояльних" західної ідеології лобістів путінських наративів), вербувалися "агенти впливу" у вищих ешелонах західного істеблішменту і просто місцеві колабораціоністи в доступних країнах.

Зокрема, на дев'ятому році війни КНДР "раптово" вирішила визнати так звані "ЛДНР" і оголосити про готовність ядерного стримування США, Південної Кореї та інших держав.

Також "раптово" виникла особлива дружба Москви з Пекіном, інвестиційні об'єкти якого в Україні облітають російські ракети. Контакти на вищому рівні з Індією, яка в рази збільшила закупівлю російської нафти за відверто спеціальними цінами. Особливі відносини з Туреччиною.

Недавній вкрай рідкісний виїзд Путіна до Ірану завершився підписанням "Газпромом" меморандуму на 40 млрд дол. з іранською національною нафтовою компанією

Крім того, для обходу санкцій Росія активізувала і канали прихованої контрабандного доставлення підсанкційних товарів, щоб продовжувати отримувати важливі компоненти для оборонної промисловості Росії і"технологічне шпигунство".

Від цього залежать можливості Росії виробляти високоточні ракети і супутню електроніку, щоб продовжувати агресію проти України.

"Росія дійсно сподівалася через тиждень завершити окупацію України і показати міжнародній спільноті, як "народжується новий однополярний світ", але все пішло не за планом, "остаточне розв'язання українського питання" бліцкригом зазнало поразки", - підкреслили у відомстві.

Раніше в РНБО заявили, що останнім часом російська пропаганда схиляє Україну до переговорів, стверджуючи, що Кремль готовий прийти до консенсусу дипломатичним шляхом. Але це тільки маніпуляція.

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