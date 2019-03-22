Россия готовила теракт в харьковском метро перед выборами

Российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сообщается, что СБУ предотвратила теракт в харьковском метро. По данным следствия, российские спецслужбы завербовали жителя Харькова для исполнения теракта на одной из станций метро. Предполагается, что взрыв должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизации накануне президентских выборов.

В СБУ утверждают, что представители российских спецслужб передали взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком. Они также предоставили инструкции по подготовке теракта и выплатили 15 тыс. долларов.

Также сообщается, что предполагаемый исполнитель приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки для усиления поражающего эффекта. В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ изъяли из тайника настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж. Подозреваемого задержали после установки муляжа на станции метро “Индустриальная”. Ему сообщили о подозрении в совершении террористического акта.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция усилит меры безопасности во время избирательной кампании из-за угрозы терактов.