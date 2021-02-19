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Россия готовила провокацию для Украины с обменом пленными, - Резников

Автор: Артур Родивилов

Россия предлагала передать пленных через "человека, который свято верит в Минские соглашения". Им оказался один из украинских депутатов.

Об этом рассказал в ток-шоу "Право на владу" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, украинская сторона отказалась от этого предложения.

"Россияне сделали такой трюк: они сказали, что тех девять, а затем четыре человека, о которых они декларативно говорили, - они будут отдаваться якобы Украине вне "минского" и нормандского форматов. Они сказали, что отдадут тому человеку, который свято верит в Минские соглашения, и назвали фамилию этого народного депутата. Это была провокация", - сказал Алексей Резников.

Он отметил, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и Людмила Денисова, уполномоченная Верховной рады по правам человека, готовы "в любом месте, на любом КПВВ забрать людей и оказать им медицинскую помощь".

"Мы готовы забрать всех наших без каких-либо условий и ограничений", - добавил Резников.

Напомним, в середине января боевики ОРДЛО решили передать Украине пленных, но в одностороннем порядке.

Однако позже украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что процесс обмена пленными на Донбассе заморожен.

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