Россия готовила провокацию для Украины с обменом пленными, - Резников

Россия предлагала передать пленных через "человека, который свято верит в Минские соглашения". Им оказался один из украинских депутатов.
Об этом рассказал в ток-шоу "Право на владу" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
По его словам, украинская сторона отказалась от этого предложения.
"Россияне сделали такой трюк: они сказали, что тех девять, а затем четыре человека, о которых они декларативно говорили, - они будут отдаваться якобы Украине вне "минского" и нормандского форматов. Они сказали, что отдадут тому человеку, который свято верит в Минские соглашения, и назвали фамилию этого народного депутата. Это была провокация", - сказал Алексей Резников.
Он отметил, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и Людмила Денисова, уполномоченная Верховной рады по правам человека, готовы "в любом месте, на любом КПВВ забрать людей и оказать им медицинскую помощь".
"Мы готовы забрать всех наших без каких-либо условий и ограничений", - добавил Резников.
Напомним, в середине января боевики ОРДЛО решили передать Украине пленных, но в одностороннем порядке.
Однако позже украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что процесс обмена пленными на Донбассе заморожен.