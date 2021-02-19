Росія готувала провокацію для України з обміном полоненими, - Резніков

За його словами, українська сторона відмовилася від цієї пропозиції.

"Росіяни зробили такий трюк: вони сказали, що тих дев'ять, а потім чотири людини, про яких вони декларативно говорили, - вони будуть віддаватися нібито поза "мінським" і нормандським форматами. Вони сказали, що віддадуть людині, яка свято вірить у Мінські угоди, і назвали прізвище цього народного депутата. Це була провокація", - сказав Олексій Резніков.

Він зазначив, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук та Людмила Денісова, уповноважена Верховної ради з прав людини, готові в будь-якому місці, на будь-якому КПВВ забрати людей і надати їм медичну допомогу".

"Ми готові забрати всіх наших без будь-яких умов і обмежень", - додав Резніков.