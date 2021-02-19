RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія готувала провокацію для України з обміном полоненими, - Резніков

Автор: Артур Родивилов

Росія пропонувала передати полонених через "людину, яка свято вірить у Мінські угоди". Ним виявився один з українських депутатів.

Про це розповів у ток-шоу "Право на владу" віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, українська сторона відмовилася від цієї пропозиції.

"Росіяни зробили такий трюк: вони сказали, що тих дев'ять, а потім чотири людини, про яких вони декларативно говорили, - вони будуть віддаватися нібито поза "мінським" і нормандським форматами. Вони сказали, що віддадуть людині, яка свято вірить у Мінські угоди, і назвали прізвище цього народного депутата. Це була провокація", - сказав Олексій Резніков.

Він зазначив, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук та Людмила Денісова, уповноважена Верховної ради з прав людини, готові в будь-якому місці, на будь-якому КПВВ забрати людей і надати їм медичну допомогу".

"Ми готові забрати всіх наших без будь-яких умов і обмежень", - додав Резніков.

Нагадаємо, в середині січня бойовики ОРДЛО вирішили передати Україні полонених, але в односторонньому порядку.

Проте пізніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що процес обміну полоненими на Донбасі заморожений.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбаспленные
Читайте також
Бойовики на Донбасі обстрілювали Шуми і Південне
Україна скликала Генасамблею ООН. Розкажуть про ситуацію на Донбасі
Прогноз погоди