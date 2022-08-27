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Россия готова вести войну на истощение. ГУР узнало, кто этого желает не меньше Путина

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская, Ульяна Безпалько

Россия готова вести войну на истощение и это желание не только президента РФ Владимира Путина, но и большинства россиян. К тому же, Кремль рассчитывает на энергетический кризис в Европе зимой, чтобы принудить Украину к миру.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"К сожалению, это ведь не только желание Путина. Но есть 73% населения, которое поддерживает эту войну, они готовы воевать до победы", - сказал он.

Кроме того, Скибицкий добавил, что у Путина может быть расчет на то, чтобы в течение зимы создать энергетический кризис и крайне тяжелую ситуацию для Европы. Таким образом, как прогнозируют в Кремле, Запад станет заставлять Украину договариваться на условиях России и заканчивать войну.

"Ему нужно снимать санкции, ему нужно восстановить связи с Западом. Но наша позиция очень четкая - полная деоккупация всех украинских территорий, включая Крым. Другого пути нет. У нас уже был 2014-2015 год, сегодня имеем то, к чему привели Минские договоренности, - объяснил разведчик. - Я не зря говорил о том, что создан плацдарм в Херсонской области. Там создан этот плацдарм для того, чтобы через год или через два, три, пять лет после любых переговоров снова начать войну и захватить всю территорию Украины".

Скибицкий подчеркнул, что договариваться можно только о полном выходе российских войск, а еще лучше - о денуклеаризации и демилитаризации режима Путина, чтобы лишить его этих двух составляющих.

"Это ведь угроза не только для нас, а для всей Европы. Польша, Балтийские страны и другие страны Восточной Европы это хорошо понимают", - констатировал представитель ГУР.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин издал указ о расширении российской армии, поскольку ожидает затяжную войну в Украине.

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