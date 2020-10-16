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Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках минских соглашений

Москва, Пятница 16 октября 2020 16:48
Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках минских соглашений
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках минских соглашений. Кремль исключает переговоры по Будапештскому меморандуму.

Об этом сообщает "РИА Новости".

На вопрос журналистов о том, как Кремль отреагирует на возможную инициативу Украины поднять на международном уровне вопрос о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму, Песков заявил, что РФ готова реагировать на эти инициативы по реализации минских договоренностей.

"Это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа", - сказал пресс-секретарь.

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