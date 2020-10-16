Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова вести переговори з Україною тільки в рамках мінських угод. Кремль виключає переговори по Будапештському меморандуму.

Про це повідомляє "РИА Новости".

На питання журналістів про те, як Кремль відреагує на можливу ініціативу України підняти на міжнародному рівні питання про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом, Пєсков заявив, що РФ готова реагувати на ініціативи України щодо реалізації мінських домовленостей.

"Це те, що з нашої точки зору дуже потрібно для українського народу", - сказав прес-секретар.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування.

Виборцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільної економічної зоні на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.