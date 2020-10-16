ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Росія готова вести переговори з Україною тільки в рамках мінських угод

Москва, П'ятниця 16 жовтня 2020 16:48
Росія готова вести переговори з Україною тільки в рамках мінських угод
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Андрій Козловський

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова вести переговори з Україною тільки в рамках мінських угод. Кремль виключає переговори по Будапештському меморандуму.

Про це повідомляє "РИА Новости".

На питання журналістів про те, як Кремль відреагує на можливу ініціативу України підняти на міжнародному рівні питання про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом, Пєсков заявив, що РФ готова реагувати на ініціативи України щодо реалізації мінських домовленостей.

"Це те, що з нашої точки зору дуже потрібно для українського народу", - сказав прес-секретар.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування.

Виборцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільної економічної зоні на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика мінські угоди

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся