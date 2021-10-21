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Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но по "Северному потоку-2", - Путин

Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация может увеличить поставки газа в Европу только через "Северный поток-2". Уже завтра немецкий регулятор может предоставить на это разрешение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Российской Федерации Владимира Путина.

По словам Путина, в случае принятия немецким регулятором разрешения на поставку газа через "Северный поток-2" в Европу, уже послезавтра Россия может начать поставку 17,5 млрд кубометров.

"Возможно ли увеличение (поставок газа - ред.), вы спрашиваете. Да, возможно. Вот по "Северному потоку-2". Труба уже заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор дасть разрешение на поставку, то послезавтра начнется поставка 17,5 млрд кубометров", - заявил президент РФ.

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Российская ФедерацияВладимир ПутинСеверный поток-2Газ