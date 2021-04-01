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Россия готова к эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины, - разведка

Автор: Дмитрий Левицкий

Россия завершает подготовку комплекса мероприятий для провокации украинских военных в ответ на враждебные действия вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Россия может начать наступление вглубь территории Украины.

Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, Россия хочет расширить военное присутствие на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" путем введения своих регулярных воинских подразделений, мотивируя это необходимостью защиты российских граждан в ОРДЛО.

"Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины", - заявили в разведке.

Кроме того, Москва поручила российским дипломатическим представительствам в мире и СМИ приготовиться к "освещению и разъяснению" мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях Украины и "миротворческих" мерах России в ответ на это.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Россия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в США. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии.

В Кремле же заявили, что стягивание российских войск к границе с Украиной не должно никого беспокоить.

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