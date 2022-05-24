Россия глушит сигналы с начала войны. Британия ищет альтернативу GPS

Великобритания и США ищут альтернативы системе навигации GPS. Россия может нарушить работу спутников, обеспечивающих ее функционирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

По словам замминистра обороны Великобритании Джереми Куина, британскому правительству "необходимо проявлять бдительность" перед лицом этой угрозы.

Он заявил, что российская сторона предпринимала активные попытки глушения сигнала GPS на территории Украины после с начала войны.

В министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии The Times подтвердили, что правительство рассматривает "различные варианты усиления безопасности Соединенного Королевства", в том числе альтернативы GPS, не предполагающие использования спутников.

Как пишет газета, Лондон мог бы обеспечить работу альтернативной системы навигации с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки, которую создает компания OneWeb.

Правительство также ведет переговоры с американской NextNav о том, чтобы развернуть в Лондоне и Манчестере систему навигации, которая использует только сигнал наземных станций.

Компания заявляет, что сигнал ее оборудования на несколько порядков сильнее спутникового сигнала GPS и его значительно сложнее заглушить.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что Россия подрывает работу спутников на орбите Земли для того, чтобы приглушить работу GPS-сигнала.

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