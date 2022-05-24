Росія глушить сигнали з початку війни. Британія шукає альтернативу GPS

Великобританія і США шукають альтернативи системі навігації GPS. Росія може порушити роботу супутників, що забезпечують її функціонування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За словами заступника міністра оборони Великобританії Джеремі Куїна, британському уряду "необхідно проявляти пильність" перед обличчям цієї загрози.

Він заявив, що російська сторона робила активні спроби глушіння сигналу GPS на території України після з початку війни.

У міністерстві у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії The Times підтвердили, що уряд розглядає "різні варіанти посилення безпеки Сполученого Королівства", в тому числі альтернативи GPS, які не передбачають використання супутників.

Як пише газета, Лондон міг би забезпечити роботу альтернативної системи навігації за допомогою низькоорбітального супутникового угруповання, яке створює компанія OneWeb.

Уряд також веде переговори з американською NextNav про те, щоб розгорнути в Лондоні і Манчестері систему навігації, яка використовує тільки сигнал наземних станцій.

Компанія заявляє, що сигнал її обладнання на кілька порядків сильніше супутникового сигналу GPS і його значно складніше заглушити.

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ повідомили, що Росія підриває роботу супутників на орбіті Землі для того, щоб приглушити роботу GPS-сигналу.

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