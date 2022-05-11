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Россия глушит GPS-сигнал от спутников на орбите Земли

Иллюстративное фото (airforce-technology.com)
Автор: РБК-Украина

Россия подрывает работу спутников на орбите Земли для того, чтобы приглушить работу GPS-сигнала.

Об этом заявили начальники космических сил западных стран, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Начальник космического командования Вооруженных сил США генерал Джейми Дикинсон в комментарии изданию рассказал, что Россия сосредоточивает свои усилия на перебоях работы спутников и приглушении работы GPS-сигнала. Главной целью таких действий страны-агрессора является препятствование в управлении беспилотниками и определении координатов для артиллерийских ударов для ВСУ.

По словам Дикинсона, американские военные имеют доказательства, что Россия использует технику для того, чтобы устраивать перебои в работе спутниковых сигналов, таким образом подвергая их серьезным сбоям в работе.

"Существенные сбои в GPS сигналах американская разведка заметила, когда россияне применяли свою технику возле Чернигова", - рассказал начальник космического командования Вооруженных сил США.

Информацию о том, что РФ препятствует нормальной работе спутников, раздающих GPS-сигнал, подтверждают и другие страны. Так власти Финляндии сообщили, что подобные агрессивные действия россияне производят и вблизи ее границ. В марте финские самолеты, пролетавшие недалеко от Калининградской области и восточной границы Финляндии заметили вмешательство в свои устройства GPS-отслеживания.

Это вмешательство произошло сразу после того, как президент Финляндии Саули Ниинисте встретился с президентом США Джо Байденом касательно вопроса о присоединении страны к НАТО в ближайшее время.

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