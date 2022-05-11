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Росія глушить GPS-сигнал від супутників на орбіті Землі

Ілюстративне фото (airforce-technology.com)
Автор: РБК-Україна

Росія підриває роботу супутників на орбіті Землі, щоб приглушити роботу GPS-сигналу.

Про це заявили начальники космічних сил західних країн, передає РБК-Україна з посиланням на The Times.

Начальник космічного командування Збройних сил США генерал Джеймі Дікінсон у коментарі виданню розповів, що Росія зосереджує свої зусилля на перебоях роботи супутників та приглушенні роботи GPS-сигналу. Головною метою таких дій країни-агресора є перешкоджання в управлінні безпілотниками та визначенні координат для артилерійських ударів для ЗСУ.

За словами Дікінсона, американські військові мають докази, що Росія використовує техніку для того, щоб влаштовувати перебої в роботі супутникових сигналів.

"Суттєві збої у GPS сигналах американська розвідка помітила, коли росіяни застосовували свою техніку поблизу Чернігова", - розповів начальник космічного командування Збройних сил США генерал Джеймі Дікінсон.

Інформацію про те, що РФ перешкоджає нормальній роботі супутників, що роздають GPS-сигнал, підтверджують і інші країни. Так влада Фінляндії повідомила, що подібні агресивні дії росіяни роблять і поблизу її кордонів. У березні фінські літаки, що пролітали недалеко від Калінінградської області та східного кордону Фінляндії, помітили втручання у свої пристрої GPS-відстеження.

Це втручання сталося одразу після того, як президент Фінляндії Саулі Нііністе зустрівся з президентом США Джо Байденом щодо питання приєднання країни до НАТО найближчим часом.

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