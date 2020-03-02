Фото: Реджеп Ердоган і Володимир Путін (kremlin.ru)

Президенти Туреччини та Росії 5 березня повинні провести переговори у Москві

Росія не може гарантувати безпеку турецької авіації над Сирією після того, як Туреччина збила два сирійських військових літака і завдала удару по військовому аеропорту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Кремля.

У Кремлі відзначили, що Міністерство оборони Росії закликав Туреччину прийняти до відома попередження, що турецька авіація може піддатися атакам під час польотів у районі Ідліб.

Також прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що 5 березня в Москві відбудеться зустріч між лідерами Туреччини і РФ Реджепом Ердоганом і Володимиром Путіним, на якій буде обговорюватися ситуація в Сирії.

Зазначимо, Росія має повітряну підтримку сирійським силам режиму Асада, які протистоїть турецької армії в регіоні.

Раніше РБК-Україна писало, що 1 березня турецька авіація знищила два літаки Су-24 режиму Асада у відповідь на знищення турецького безпілотника. Попередньо, пілотам бомбардувальників вдалося катапультуватися.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар оголосив про початок турецької військової операції "Щит весни" в Сирії. Операція розпочата у відповідь на удари з турецьким військовим в Ідлібі, в результаті чого загинули 34 турецьких військових, ще 36 отримали поранення.