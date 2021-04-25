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Россия формирует список "недружественных стран”, в него внесены США

Автор: РБК-Украина

Россия начала формировать список “недружественных стран”, которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. На данный момент в него уже внесены США.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она напомнила, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения в отношении посольств “недружественных стран”. Документ, в частности, запрещает таким странам набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.

“А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется”, - добавила Захарова, уточнив, что в нем фигурируют США.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, Путин подписал указ "о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и иных иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

Отметим, ранее Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что высылают четверых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

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