Россия формирует список "недружественных стран”, в него внесены США

Россия начала формировать список “недружественных стран”, которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. На данный момент в него уже внесены США.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она напомнила, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения в отношении посольств “недружественных стран”. Документ, в частности, запрещает таким странам набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. “А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется”, - добавила Захарова, уточнив, что в нем фигурируют США.