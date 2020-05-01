Россия снова фиксирует рекордную суточную заболеваемость COVІD-19

Суточная заболеваемость коронавирусом в России поставила новый рекорд, достигнув отметки почти 8 тысяч новых случаев. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что за минувшие сутки в России выявлено 7 933 случая COVІD-19, общее число заболевших возросло до 114,4 тысяч. При этом за сутки умерли 96 пациентов, а общее число жертв эпидемии достигло 1169.

Также сообщается, что с начала эпидемии в России выздоровели 13 220 человек, при этом 1601 за последние сутки.

По количеству новых случаев лидирует Москва (3561), Московская область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловская область (232), Нижегородская область (179) и Дагестан (164).

Россия входит в топ-10 стран по количеству зараженных, занимая восьмую строчку.

Напомним, ранее сообщалось, что у премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина подтвердили заражение коронавирусом. Ожидается, что исполняющим обязанности премьера на период болезни назначат вице-премьера Андрея Белоусова.

Отметим, до сегодняшнего дня предыдущий рекорд суточной заболеваемости в России составлял 7 099 новых случаев.