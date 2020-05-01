Росія знову фіксує рекордну добову захворюваність на COVІD-19

Добова захворюваність на коронавірус у Росії поставила новий рекорд, досягнувши позначки майже 8 тисяч нових випадків. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що за минулу добу в Росії виявлено 7 933 випадки COVІD-19, загальне число хворих зросло до 114,4 тисяч. При цьому за добу померли 96 пацієнтів, а загальне число жертв епідемії досягло 1169.

Також повідомляється, що з початку епідемії в Росії одужали 13 220 осіб, при цьому 1601 за останню добу.

За кількістю нових випадків лідирує Москва (3561), Московська область (797), Санкт-Петербург (349), Свердловська область (232), Нижегородська область (179) і Дагестан (164).

Росія входить до топ-10 країн за кількістю заражених, займаючи восьму сходинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у прем'єр-міністра Російської Федерації Михайла Мішустіна підтвердили зараження на коронавірус. Очікується, що виконуючим обов'язки прем'єра на період хвороби призначать віце-прем'єра Андрія Білоусова.

Відзначимо, до сьогоднішнього дня попередній рекорд добової захворюваності в Росії становив 7 099 нових випадків.