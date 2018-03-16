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Интервью

Россия фактически ведет третью мировую войну, - Климкин

НовостиПолитика    16.03.2018 - 10:45
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

По мнению Климкина, Россия угрожает существованию западного мира

Российская Федерация с использованием гибридных методов фактически ведет третью мировую войну. Такое мнение в интервью BBC Украина высказал министр иностранных дел Украины павел Климкин.

В частности, Климкин отметил, что в связи с проведением выборов президента России в Крыму украинская сторона призывает не признавать их результаты. После этого международное сообщество должно ввести санкции против организаторов этих выборов.

"Если это оставить просто так на уровне заявлений, то в России могут сказать "ну осудили, и что дальше?". Конечно, не так просто и не так однозначно выявить всех, кто до этого имел отношения. Но будем стараться это делать. На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери (отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля, ред.), всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами", - заявил Климкин.

По его мнению, Россия сознательно работает против Запада и стран-участниц НАТО.

"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира", - добавил Климкин.

Напомним, ранее МИД Украины призвал усиливать санкции против России до деоккупации Крыма.  

 

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Теги: Российская Федерация, Павел Климкин, гибридная война
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