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Росія фактично веде третю світову війну, - Клімкін

НовиниПолітика    16.03.2018 - 10:45
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

На думку Клімкіна, Росія загрожує існуванню західного світу

Російська Федерація з використанням гібридних методів фактично веде третю світову війну. Таку думку в інтерв'ю BBC Україна висловив міністр закордонних справ України павло Клімкін.

Зокрема, Клімкін зазначив, що у зв'язку з проведенням виборів президента Росії в Криму українська сторона закликає не визнавати їхні результати. Після цього міжнародна спільнота має ввести санкції проти організаторів цих виборів.

"Якщо залишити це просто так на рівні заяв, то в Росії можуть сказати "ну засудили, і що далі?". Звичайно, не так просто і не так однозначно виявити всіх, хто до цього причетний. Але будемо намагатися це робити. На тлі того, що відбувається зараз, що сталося в Солсбері (отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, ред.), всім чудово зрозуміло, що Росія фактично веде третю світову війну, але гібридними методами", - заявив Клімкін.

На його думку, Росія свідомо працює проти Заходу і країн-учасниць НАТО.

"Це означає, що виникне коаліція, яка повинна протидіяти фундаментальній російській загрозі, оскільки Росія зараз загрожує самому існуванню цінностей західного світу", - додав Клімкін.

Нагадаємо, раніше МЗС України закликав посилювати санкції проти Росії до деокупації Криму.

 

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Теги: Російська Федерація, Павло Клімкін, гибридная война
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