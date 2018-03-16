Росія фактично веде третю світову війну, - Клімкін

Російська Федерація з використанням гібридних методів фактично веде третю світову війну. Таку думку в інтерв'ю BBC Україна висловив міністр закордонних справ України павло Клімкін.

Зокрема, Клімкін зазначив, що у зв'язку з проведенням виборів президента Росії в Криму українська сторона закликає не визнавати їхні результати. Після цього міжнародна спільнота має ввести санкції проти організаторів цих виборів.

"Якщо залишити це просто так на рівні заяв, то в Росії можуть сказати "ну засудили, і що далі?". Звичайно, не так просто і не так однозначно виявити всіх, хто до цього причетний. Але будемо намагатися це робити. На тлі того, що відбувається зараз, що сталося в Солсбері (отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, ред.), всім чудово зрозуміло, що Росія фактично веде третю світову війну, але гібридними методами", - заявив Клімкін.

На його думку, Росія свідомо працює проти Заходу і країн-учасниць НАТО.

"Це означає, що виникне коаліція, яка повинна протидіяти фундаментальній російській загрозі, оскільки Росія зараз загрожує самому існуванню цінностей західного світу", - додав Клімкін.

Нагадаємо, раніше МЗС України закликав посилювати санкції проти Росії до деокупації Криму.