МИД Украины призывает усиливать санкции против России до деоккупации Крыма

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усиливать санкции против России до полной деоккупации Крыма. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"16.03 - 4 года с момента нелегитимного референдума в АРК и попытки незаконной аннексии. Преступление РФ. Санкции следует усиливать до полной деоккупации", - отметила Беца.

16.03 -4 роки з часу нелегітимного референдуму в АРК та спроби незаконної анексії. Злочин РФ. Санкції слід посилювати до повної деокупації — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 16, 2018

Напомним, ранее представитель Европейского союза в ООН Жоао Вале де Алмейда заявил, что Евросоюз не признает предстоящие президентские выборы в РФ на территории оккупированного Крыма.

"Европейский союз также не признает проведение выборов Россией на территории полуострова", - заявил представитель ЕС в ООН. Он также заверил, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого представитель США в ООН Келли Керри заявила, что нет смысла обсуждать ослабление санкций, пока Россия не покажет готовность предпринять какие-то шаги для урегулирования кризиса.