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МИД Украины призывает усиливать санкции против России до деоккупации Крыма

НовостиПолитика    16.03.2018 - 10:26
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Со дня "референдума" в Крыму и начала оккупации прошло четыре года

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усиливать санкции против России до полной деоккупации Крыма. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"16.03 - 4 года с момента нелегитимного референдума в АРК и попытки незаконной аннексии. Преступление РФ. Санкции следует усиливать до полной деоккупации", - отметила Беца.

 

Напомним, ранее представитель Европейского союза в ООН Жоао Вале де Алмейда заявил, что Евросоюз не признает предстоящие президентские выборы в РФ на территории оккупированного Крыма. 

"Европейский союз также не признает проведение выборов Россией на территории полуострова", - заявил представитель ЕС в ООН. Он также заверил, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого представитель США в ООН Келли Керри заявила, что нет смысла обсуждать ослабление санкций, пока Россия не покажет готовность предпринять какие-то шаги для урегулирования кризиса.

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США расширили санкции в отношении России
Темы: Санкции против РФ    Теги: МИД Украины, Российская Федерация, Крым, Санкции
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