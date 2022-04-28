Россия ежедневно теряет по меньшей мере роту войск. Иногда больше, - Арестович

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию относительно российского вторжения. В частности отметил значительные потери оккупанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП Украины.
"По меньшей мере роту противник теряет в течение суток. Иногда больше. Замедлилось его продвижение на Запорожском направлении. Замыслы противника по окружению наших войск в зоне ООС или выхода на границе Херсонской области срывают наши войска мощными ударами", - сообщил Арестович.
Напомним, Президент США Джо Байден объявил о направлении в Конгресс дополнительной заявки на оказание помощи Украине. Американский лидер надеется, что конгрессмены быстро рассмотрят предложение Белого дома.
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