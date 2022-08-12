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Россия ежедневно теряет 500 военнослужащих в войне против Украины, - NYT

Фото: Россия ежедневно теряет 500 военнослужащих в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Каждый день погибают или получают ранения 500 российских военнослужащих, поэтому военные усилия России замедлились и превратились в изнурительное прозябание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Чиновники администрации президента США Джо Байдена и военные эксперты говорят, что ошеломляюще высокий уровень российских потерь в Украине означает, что президент Владимир Путин, возможно, не сможет достичь одной из своих ключевых военных целей - захватить весь восточный регион страны в этом году.

Издание отмечает, что медленные темпы российской войны на востоке были еще более замедлены в связи с прибытием американских реактивных систем залпового огня, которые позволили украинским войскам отбить некоторые территории и затруднили доступ российских солдат в другие районы.

Этим летом российским войскам удалось захватить Луганскую область, но в соседнем Донецке их продвижение застопорилось, в немалой степени из-за больших потерь, говорят американские военные чиновники.

"Я думаю, можно с уверенностью предположить, что русские, вероятно, понесли 70 или 80 тысяч потерь менее чем за шесть месяцев. Они добились определенных успехов на востоке, хотя и не очень больших за последние пару недель, но это обошлось российским военным очень дорого из-за того, насколько хорошо действовали украинские военные и какую помощь они получили", - заявил Колин Кал, заместитель министра обороны по вопросам политики.

Два американских чиновника сказали, что эта оценка потерь России включает около 20 тысяч погибших. Из этого числа 5 тысяч человек, предположительно, являются наемниками ЧВК "Вангера".

Американские чиновники говорят, что их оценки потерь основаны на спутниковых снимках, перехватах сообщений, социальных сетях и сообщениях СМИ на местах.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов. При этом с начала военного вторжения Россия потеряла более 43 тысяч военнослужащих.

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