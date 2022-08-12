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Росія щодня втрачає 500 військовослужбовців у війні проти України, - NYT

Фото: Росія щодня втрачає 500 військовослужбовців у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кожен день гинуть або отримують поранення 500 російських військовослужбовців, тому військові зусилля Росії сповільнилися і перетворилися на виснажливе животіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена і військові експерти кажуть, що приголомшливо високий рівень російських втрат в Україні означає, що президент Володимир Путін, можливо, не зможе досягти однієї зі своїх ключових військових цілей - захопити весь східний регіон країни в цьому році.

Видання зазначає, що повільні темпи російської війни на Сході були ще більш уповільнені у зв'язку з прибуттям американських реактивних систем залпового вогню, які дозволили українським військам відбити деякі території і ускладнили доступ російських солдатів в інші райони.

Цього літа російським військам вдалося захопити Луганську область, але в сусідньому Донецьку їх просування застопорилося, в чималому ступені через великі втрати, кажуть американські військові чиновники.

"Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 тисяч втрат менш ніж за шість місяців. Вони домоглися певних успіхів на Сході, хоча і не дуже великих за останні пару тижнів, але це обійшлося російським військовим дуже дорого через те, наскільки добре діяли українські військові і яку допомогу вони отримали", - заявив Колін Кал, заступник міністра оборони з питань політики.

Два американських чиновники сказали, що ця оцінка втрат Росії включає близько 20 тисяч загиблих. З цього числа 5 тисяч осіб, імовірно, є найманцями ПВК "Вангера".

Американські чиновники кажуть, що їх оцінки втрат засновані на супутникових знімках, перехопленнях повідомлень, соціальних мережах і повідомленнях ЗМІ на місцях.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів. При цьому з початку військового вторгнення Росія втратила понад 43 тисячі військовослужбовців.

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