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Россия ежедневно сжигает газ на 10 млн долларов. Раньше он шел в Европу

Фото: Россия сжигает газ на 10 млн долларов ежедневно (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На фоне резкого роста цен на энергоносители в Европе Россия уничтожает большое количество природного газа, который ранее экспортировался в Германию. Завод, расположенный у границы с Финляндией, ежедневно сжигает газа примерно на 10 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Москва сократила потоки газа в Европу, сократив в июле пропускную способность "Северного потока-1" до 20%. Теперь она планирует полностью закрыть трубопровод на три дня незапланированного технического обслуживания, начиная с 31 августа.

Факелы горят на заводе по производству сжиженного природного газа "Портовая" недалеко от начала газопровода, недалеко от границы с Финляндией. Анализ Rystad показал, что ежедневно он сжигает около 4,34 млн кубометров газа.

Москва стремилась перекрыть поставки газа в Европу, очевидно, в ответ на экономические и энергетические санкции Запада, введенные после ее вторжения в Украину.

Это привело к энергетическому кризису на континенте и привело к взлету цен на газ до рекордно высокого уровня. Цены на природный газ TTF выросли до 3300 долларов.

Отметим, Норвегия, которая обогнала Россию в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу после начала войны против Украины, значительно сократит экспорт газа в следующем месяце. Это произойдет из-за интенсивного технического обслуживания, при этом некоторые работы будут отложены в этом году.

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Цена на газ