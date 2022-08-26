Россия ежедневно сжигает газ на 10 млн долларов. Раньше он шел в Европу

Москва сократила потоки газа в Европу, сократив в июле пропускную способность "Северного потока-1" до 20%. Теперь она планирует полностью закрыть трубопровод на три дня незапланированного технического обслуживания, начиная с 31 августа.

Факелы горят на заводе по производству сжиженного природного газа "Портовая" недалеко от начала газопровода, недалеко от границы с Финляндией. Анализ Rystad показал, что ежедневно он сжигает около 4,34 млн кубометров газа.

Москва стремилась перекрыть поставки газа в Европу, очевидно, в ответ на экономические и энергетические санкции Запада, введенные после ее вторжения в Украину.

Это привело к энергетическому кризису на континенте и привело к взлету цен на газ до рекордно высокого уровня. Цены на природный газ TTF выросли до 3300 долларов.