Россия эскалацией на Донбассе хочет заставить Украину вести переговоры с "Л/ДНР", - Гармаш

Гармаш отреагировал на недавнее обвинения российской стороны в том, что Украина якобы специально провоцирует эскалацию ситуации на Донбассе.

"То есть эскалация будет с той стороны, но виноваты мы в ней заранее. Это говорит о том, что будет краткосрочное, надеюсь, что краткосрочное, обострение на фронте, чтобы запугать украинское руководство и наших западных партнеров, которые не хотят военной эскалации, и заставить сесть за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском", - сказал он.

Гармаш также рассказал, что переговоры в рамках ТКГ все еще находятся в тупике из-за позиции России.

"Работа в ТКГ сегодня как никогда в тупике в том плане, что Украина настаивает на том, что она должна вести диалог с Россией, а Россия настаивает на том, что мы должны вести диалог с так называемой "второй стороной" - Донецком и Луганском", - добавил он.