RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія ескалацією на Донбасі хоче змусити Україну вести переговори з "Л/ДНР", - Гармаш

Автор: Дмитро Левицький

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш не виключає нової ескалації ситуації на Донбасі. На його думку, шляхом ескалації Росія спробує змусити Україну почати переговори з "ЛНР" та "ДНР".

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Гармаш відреагував на нещодавнє звинувачення російської сторони в тому, що Україна нібито спеціально провокує ескалацію ситуації на Донбасі.

"Тобто ескалація буде з того боку, але винні ми в ній заздалегідь. Це говорить про те, що буде короткострокове, сподіваюся, що короткострокове, загострення на фронті, щоб залякати українське керівництво і наших західних партнерів, які не хочуть військової ескалації, й змусити сісти за стіл переговорів безпосередньо з Донецьком і Луганськом", - сказав він.

Гармаш також розповів, що переговори в рамках ТКГ все ще перебувають в глухому куті через позицію Росії.

"Робота в ТКГ на сьогодні як ніколи в глухому куті в тому плані, що Україна наполягає на тому, що вона повинна вести діалог з Росією, а Росія наполягає на тому, що ми повинні вести діалог з так званою "другою стороною" - Донецьком і Луганськом", - додав він.

Нагадаємо, останнім часом ситуація на Донбасі почала загострюватися. Днями бойовики вирішили відкривати "вогонь на попередження" по українських позиціях. Більше про загострення на Донбасі - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяДонбасДНРпереговори
Читайте також
В МЗС відповіли Кремлю на "червону лінію": припиніть перекладати відповідальність
Бойовики на Донбасі стріляли по позиціях ООС з гранатомета, кулемета і міномета
Прогноз погоди