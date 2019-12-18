Россия достроила железную дорогу на Крымском мосту

Российская Федерация завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Завершение строительства официально подтвердили в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) РФ.

"Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", - заявили в Ростехнадзор.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 1 июня 2020 года Россия планирует открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста. Перевозиться по железной дороге будут в первую очередь топливо, стройматериалы, песок и щебень.

Также сообщалось, что к лету планируется запуск поездов по Керченскому мосту из России в Феодосию и Евпаторию. К началу курортного сезона планируется введение новых маршрутов в Республику Крым из Екатеринбурга и Мурманска, а также прорабатывается маршрут из Кисловодска и Краснодара.