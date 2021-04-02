Россия достраивает "Северный поток-2" устаревшими судами. Это может привести к катастрофе

По информации разведки, собственные суда Россия вынуждена использовать для строительства газопровода из-за отказа иностранных компаний. Сейчас Россия имеет в своем распоряжении следующие суда:

"Venie";

"Владислав Стрижов";

"Юрий Топчев";

"Умка";

"Vengery";

"Финвал";

"Errie";

"Катунь".

Разведчики сообщает, что судно "Катунь" с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо в Дании. Оно имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления. Также не соответствует максимальным скоростям и нагрузкам технические характеристики судна "Умка".

"По оценкам экспертной среды, использования технологически устаревших судов и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузок", - сообщили в разведке.