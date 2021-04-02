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Россия достраивает "Северный поток-2" устаревшими судами. Это может привести к катастрофе

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 12:11
Россия достраивает "Северный поток-2" устаревшими судами. Это может привести к катастрофе Фото: строительство "Северного потока-2" может привести к техногенной катастрофе (nord-stream2)
Автор: Игорь Литвиненко

Россия вынуждена достраивать газопровод "Северный поток-2" устаревшими судами. Это увеличивает риск возникновения техногенной катастрофы.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По информации разведки, собственные суда Россия вынуждена использовать для строительства газопровода из-за отказа иностранных компаний. Сейчас Россия имеет в своем распоряжении следующие суда:

  • "Venie";
  • "Владислав Стрижов";
  • "Юрий Топчев";
  • "Умка";
  • "Vengery";
  • "Финвал";
  • "Errie";
  • "Катунь".

Разведчики сообщает, что судно "Катунь" с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо в Дании. Оно имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления. Также не соответствует максимальным скоростям и нагрузкам технические характеристики судна "Умка".

"По оценкам экспертной среды, использования технологически устаревших судов и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузок", - сообщили в разведке.

Отметим, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Также РБК-Украина писало, что в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока - 2", достиг полной мощности прокачки.

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