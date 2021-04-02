Россия достраивает "Северный поток-2" устаревшими судами. Это может привести к катастрофе
Россия вынуждена достраивать газопровод "Северный поток-2" устаревшими судами. Это увеличивает риск возникновения техногенной катастрофы.
По информации разведки, собственные суда Россия вынуждена использовать для строительства газопровода из-за отказа иностранных компаний. Сейчас Россия имеет в своем распоряжении следующие суда:
- "Venie";
- "Владислав Стрижов";
- "Юрий Топчев";
- "Умка";
- "Vengery";
- "Финвал";
- "Errie";
- "Катунь".
Разведчики сообщает, что судно "Катунь" с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо в Дании. Оно имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления. Также не соответствует максимальным скоростям и нагрузкам технические характеристики судна "Умка".
"По оценкам экспертной среды, использования технологически устаревших судов и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузок", - сообщили в разведке.
Отметим, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.
Также РБК-Украина писало, что в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока - 2", достиг полной мощности прокачки.