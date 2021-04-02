Росія добудовує "Північний потік-2" застарілими судами. Це може призвести до катастрофи

За інформацією розвідки, власні суди Росія змушена використовувати для будівництва газопроводу через відмови іноземних компаній. Зараз Росія має у своєму розпорядженні наступні суди:

"Venie";

"Владислав Стрижов";

"Юрій Топчев";

"Умка";

"Vengery";

"Фінвал";

"Errie";

"Катунь".

Розвідники повідомляють, що судно "Катунь" з 16 березня перебуває на ремонті в доці порту Мункебо в Данії. Воно має зовнішні пошкодження не лише корпусу, а й елементів керування. Також не відповідає максимальним швидкостям і навантажень технічні характеристики судна "Умка".

"За оцінками експертного середовища, використання технологічно застарілих судів і обладнання у майбутньому збільшує ймовірність виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу при будь-яких пікових навантажень", - повідомили в розвідці.