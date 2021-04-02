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Росія добудовує "Північний потік-2" застарілими судами. Це може призвести до катастрофи

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 12:11
Росія добудовує "Північний потік-2" застарілими судами. Це може призвести до катастрофи Фото: будівництво "Північного потоку-2" може призвести до техногенної катастрофи (nord-stream2)
Автор: Ігор Литвиненко

Росія змушена добудовувати газопровід "Північний потік-2" застарілими судами. Це збільшує ризик виникнення техногенної катастрофи.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією розвідки, власні суди Росія змушена використовувати для будівництва газопроводу через відмови іноземних компаній. Зараз Росія має у своєму розпорядженні наступні суди:

  • "Venie";
  • "Владислав Стрижов";
  • "Юрій Топчев";
  • "Умка";
  • "Vengery";
  • "Фінвал";
  • "Errie";
  • "Катунь".

Розвідники повідомляють, що судно "Катунь" з 16 березня перебуває на ремонті в доці порту Мункебо в Данії. Воно має зовнішні пошкодження не лише корпусу, а й елементів керування. Також не відповідає максимальним швидкостям і навантажень технічні характеристики судна "Умка".

"За оцінками експертного середовища, використання технологічно застарілих судів і обладнання у майбутньому збільшує ймовірність виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу при будь-яких пікових навантажень", - повідомили в розвідці.

Відзначимо, в даний час готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

Також РБК-Україна писало, що в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку - 2", досяг повної потужності прокачування.

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