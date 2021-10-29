Россия доставила новую партию оружия в ОРДЛО, - разведка

В украинской разведке сообщили, что Россия ремонтирует военную технику боевиков и доставила в ОРДЛО новое оружие. Россия продолжает наращивать боеспособность боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.
Россия после ремонта вернула боевикам более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставила более 5,5 тысяч тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов.
Среди оружия:
Кроме того, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.