Россия доставила новую партию оружия в ОРДЛО, - разведка

В украинской разведке сообщили, что Россия ремонтирует военную технику боевиков и доставила в ОРДЛО новое оружие. Россия продолжает наращивать боеспособность боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны .

Россия после ремонта вернула боевикам более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставила более 5,5 тысяч тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов.

Среди оружия:

противотанковые управляемые ракеты,

боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийским системам,

патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок,

противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52,

беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Гранат-1".

Кроме того, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.