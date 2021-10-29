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Росія доставила нову партію зброї в ОРДЛО, - розвідка

Автор: Анастасія Рокитна

В українській розвідці повідомили, що Росія ремонтує військову техніку бойовиків і доставила в ОРДЛО нову зброю. Росія продовжує нарощувати боєздатність бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони.

Росія після ремонту повернула бойовикам понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, доставила понад 5,5 тисяч тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів.

Серед зброї:

  • протитанкові керовані ракети,
  • боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем,
  • набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок,
  • протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52,
  • безпілотні літальні апарати "Орлан-10" і "Гранат-1".

Крім того, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів противника з території РФ завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.

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