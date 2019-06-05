Россия должна выплатить компенсацию каждому украинцу, - Данилюк

Каждый гражданин Украины имеет право на получение компенсации от действий России, которые нанесли моральный ущерб. Такое мнение высказал дидер гражданского движения "Спільна справа" Александр Данилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "ОбозТВ".

По его словам, здесь речь идет не только о тех, кто непосредственно пострадал: вынужденные переселенцы, лица, проживающие на оккупированных территориях, которые потеряли там имущество, участники боевых действий, раненые, члены семей погибших и другие.

Данилюк подчеркнул, более пяти лет стресса, в котором находятся украинцы из-за российской агрессии, не является естественным состоянием, в котором бы должны были находиться.

Данилюк отметил, что сейчас сотни выигранных дел, по другим, более сложными категориями, в частности постановление об аресте 3,5 млрд, но это не те деньги, которые могут компенсировать весь объем обязательств не только перед Украиной, как государством, а и перед украинскими гражданами.

Ранее Александр Данилюк заявлял, что возглавляемое им общественное движение "Спільна справа" намерено объединиться на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением "Сила права" Андрея Сенченко, чтобы противодействовать российскому реваншу. "Сила права" - с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву.

Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением, нанесенным российской вооруженной агрессией. На сайте движения опубликовано около семисот судебных решений, которыми доказаны факты военной агрессии, оккупации и нанесенного ущерба, а также арестованы первые российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов. По мнению Сенченко, эти средства должны пойти на выплаты компенсаций пострадавшим гражданам Украины.

Александр Данилюк - один из лидеров Революции достоинства, экс-кандидат в президенты Украины. С началом войны сосредоточился на национальной безопасности и обороне. В 2014 году - советник министра обороны. Участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии - читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.

Андрей Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Юлии Тимошенко, специалист по оборонной тематике, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Позиционировался как кандидат на должность министра обороны от ВО "Батькивщина", но заявил о выходе из партии. Комендант Октябрьского дворца во время Революции достоинства, в 2014 году был в.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины, считается организатором водной блокады Крыма.