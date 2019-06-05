Росія повинна виплатити компенсацію кожному українцю, - Данилюк

Кожен громадянин України має право на отримання компенсації від дій, які завдали моральну шкоду. Таку думку висловив дидер громадянського руху "Спільна справа" Олександр Данилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "ОбозТВ".

За його словами, тут мова йде не тільки про тих, хто безпосередньо постраждав: вимушені переселенці, особи, що проживають на окупованих територіях, які втратили там майно, учасники бойових дій, поранені, члени сімей загиблих та інші.

Данилюк підкреслив, більше п'яти років стресу, в якому перебувають українці через російську агресію, не є природним станом, в якому б повинні були знаходитися.

Данилюк зазначив, що зараз сотні виграних справ, за іншими, більш складними категоріями, зокрема постанова про арешт 3,5 млрд, але це не ті гроші, які можуть компенсувати весь обсяг зобов'язань не лише перед Україною, як державою, а й перед українськими громадянами.

Раніше Олександр Данилюк заявляв, що очолюваний ним громадський рух "Спільна справа" має намір об'єднатися на парламентських виборах з всеукраїнським громадським рухом "Сила права" Андрія Сенченка, щоб протидіяти російському реваншу. "Сила права" - з 2014 року об'єднує дипломатів, фахівців з безпеки і міжнародного права.

Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора і над відшкодуванням, нанесеним російської збройною агресією. На сайті руху опубліковано близько семисот судових рішень, якими доведені факти військової агресії, окупації і заподіяних збитків, а також заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярда доларів. На думку Сенченка, ці кошти повинні піти на виплати компенсацій постраждалим громадянам України.

Олександр Данилюк - один з лідерів Революції гідності, екс-кандидат в президенти України. З початком війни зосередився на національній безпеці і обороні. У 2014 році - радник міністра оборони. Брав участь у бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії - читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді.

Андрій Сенченко, до недавнього часу - один з головних соратників Юлії Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу. Позиціонувався як кандидат на посаду міністра оборони від ВО "Батьківщина", але заявив про вихід з партії. Комендант Жовтневого палацу під час Революції гідності, у 2014 році був т. в. о. заступника глави Адміністрації президента України, вважається організатором водної блокади Криму.