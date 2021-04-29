UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия должна свернуть свою агрессию. Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал решение Европарламента об одобрении резолюции по России. Резолюция призывает принять в отношении России ряд мер в случае ее вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении главы МИД на его странице в Twitter.

"Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины... Именно к этим сигналам призвала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии... Украина также приветствует призыв остановить строительство "Северного потока-2", проекты Росатома в Европе", - заявил он.

Кулеба также призвал Россию прекратить незаконную блокаду судоходства в Черном и Азовском морях и приветствовал призыв Европарламента ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе.

Напомним, сегодня Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал ЕС заблокировать газопровод "Северный поток-2" и отключить Россию от системы SWIFT в случае российского вторжения в Украину.

Однако в Кремле уже заявили об уверенности, что Россия сможет найти альтернативу международной системе SWIFT в случае ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД УкраинырезолюцияДмитрий Кулебаагрессия РФЕвропарламент