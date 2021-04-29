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Россия должна свернуть свою агрессию. Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 18:31
Россия должна свернуть свою агрессию. Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал решение Европарламента об одобрении резолюции по России. Резолюция призывает принять в отношении России ряд мер в случае ее вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении главы МИД на его странице в Twitter.

"Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины... Именно к этим сигналам призвала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии... Украина также приветствует призыв остановить строительство "Северного потока-2", проекты Росатома в Европе", - заявил он.

Кулеба также призвал Россию прекратить незаконную блокаду судоходства в Черном и Азовском морях и приветствовал призыв Европарламента ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе.

Напомним, сегодня Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал ЕС заблокировать газопровод "Северный поток-2" и отключить Россию от системы SWIFT в случае российского вторжения в Украину.

Однако в Кремле уже заявили об уверенности, что Россия сможет найти альтернативу международной системе SWIFT в случае ограничений.

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Новости Украины Политика МИД Украины резолюция Дмитрий Кулеба агрессия РФ Европарламент
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