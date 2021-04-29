Россия должна свернуть свою агрессию. Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал решение Европарламента об одобрении резолюции по России . Резолюция призывает принять в отношении России ряд мер в случае ее вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении главы МИД на его странице в Twitter .

"Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины... Именно к этим сигналам призвала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии... Украина также приветствует призыв остановить строительство "Северного потока-2", проекты Росатома в Европе", - заявил он.

Кулеба также призвал Россию прекратить незаконную блокаду судоходства в Черном и Азовском морях и приветствовал призыв Европарламента ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе.