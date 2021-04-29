Росія має згорнути свою агресію. Кулеба привітав резолюцію Європарламенту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав рішення Європарламенту про схвалення резолюції щодо Росії . Резолюція закликає вжити щодо Росії низки заходів у разі її вторгнення в Україну.

Про це йдеться в заяві глави МЗС на його сторінці у Twitter .

"Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Росія має згорнути агресію проти України... Саме до цих сигналів закликала Україна, аби показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії... Україна також вітає заклик зупинити будівництво "Північного потоку-2", проекти Росатому в Європі", - заявив він.

Кулеба також закликав Росію припинити незаконну блокаду мореплавства Чорному та Азовському морях та привітав заклик Європарламенту запровадити постійний моніторинг навігації у Керченській протоці.