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Россия не должна получать деньги за продажу газа, - эксперт

Новина українською →
Киев, Четверг 02 июня 2022 15:55
Россия не должна получать деньги за продажу газа, - эксперт Фото: Европа должна быть заинтересована в лишении России денег за газ (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Чтобы остановить войну России против Украины через меры в отношении российского газа, западные страны должны сделать так, чтобы она перестала получать деньги за его продажу.

Об этом говорится в колонке директора Центра исследования энергетики Александра Харченко для РБК-Украина "Остановить Путина. Как эмбарго на нефть из РФ повлияет на войну в Украине".

По его словам, на сегодня Россия из-за роста цен на газ зарабатывает больше, продавая меньше газа, чем полтора года назад. В связи с этим нужно не запрещать России поставки газа в Европу, а сделать так, чтобы она не получала деньги.

"Этого можно достичь через снижение цен на газ, в чем заинтересованы все европейские страны. Или же через систему счетов, которые будут собирать средства до момента снятия санкций с России. Однако это станет возможным лишь тогда, когда Европа обеспечит себя альтернативными путями поставок газа и перестанет так сильно зависеть от российских энергоносителей. Эта работа уже ведется", - отметил Харченко.

При этом эксперт подчеркивает, что влияние российских энергоносителей в мире все еще велико, поэтому и у президента России Владимира Путина Путина пока что достаточно денег для продолжения войны.

Напомним, ранее сообщалось, что эмбарго на газ пока не будет обсуждаться в следующих пакетах санкций против России.

Отметим, украинская сторона призывает западных партнеров отказаться от энергоресурсов из России, чтобы лишить Москву доходов для ведения войны.

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