Росія не повинна отримувати гроші за продаж газу, - експерт

Щоб зупинити війну Росії проти України через заходи щодо російського газу, західні країни повинні зробити так, щоб вона перестала отримувати гроші за його продаж.

Про це йдеться в колонці директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка для РБК-Україна "Зупинити Путіна. Як ембарго на нафту з РФ вплине на війну в Україні".

За його словами, на сьогодні Росія через зростання цін на газ заробляє більше, продаючи менше газу, ніж півтора роки тому. У зв'язку з цим потрібно не забороняти Росії постачання газу в Європу, а зробити так, щоб вона не отримувала гроші.

"Цього можна досягти через зниження цін на газ, в чому зацікавлені всі європейські країни. Або ж через систему рахунків, які будуть збирати кошти до моменту зняття санкцій з Росії. Однак це стане можливим лише тоді, коли Європа забезпечить себе альтернативними шляхами поставок газу і перестане так сильно залежати від російських енергоносіїв. Ця робота вже ведеться", - зазначив Харченко.

При цьому експерт підкреслює, що вплив російських енергоносіїв у світі все ще великий, тому і у президента Росії Володимира Путіна Путіна поки що достатньо грошей для продовження війни.