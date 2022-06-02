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Росія не повинна отримувати гроші за продаж газу, - експерт

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Київ, Четвер 02 червня 2022 15:55
Росія не повинна отримувати гроші за продаж газу, - експерт Фото: Європа повинна бути зацікавлена в позбавленні Росії грошей за газ (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Щоб зупинити війну Росії проти України через заходи щодо російського газу, західні країни повинні зробити так, щоб вона перестала отримувати гроші за його продаж.

Про це йдеться в колонці директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка для РБК-Україна "Зупинити Путіна. Як ембарго на нафту з РФ вплине на війну в Україні".

За його словами, на сьогодні Росія через зростання цін на газ заробляє більше, продаючи менше газу, ніж півтора роки тому. У зв'язку з цим потрібно не забороняти Росії постачання газу в Європу, а зробити так, щоб вона не отримувала гроші.

"Цього можна досягти через зниження цін на газ, в чому зацікавлені всі європейські країни. Або ж через систему рахунків, які будуть збирати кошти до моменту зняття санкцій з Росії. Однак це стане можливим лише тоді, коли Європа забезпечить себе альтернативними шляхами поставок газу і перестане так сильно залежати від російських енергоносіїв. Ця робота вже ведеться", - зазначив Харченко.

При цьому експерт підкреслює, що вплив російських енергоносіїв у світі все ще великий, тому і у президента Росії Володимира Путіна Путіна поки що достатньо грошей для продовження війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ембарго на газ поки не буде обговорюватися у наступних пакетах санкцій проти Росії.

Зазначимо, українська сторона закликає західних партнерів відмовитися від енергоресурсів з Росії, щоб позбавити Москву доходів для ведення війни.

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Російська Федерація Європа Газ
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