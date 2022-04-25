UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия добилась незначительных успехов в наступлении на Донбассе, - британская разведка

Фото: наступление на Донбассе не принесло успеха российским оккупантам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия добилась незначительных успехов в некоторых районах с тех пор, как сосредоточила свое внимание на полной оккупации Донбасса. Без достаточных средств тылового и боевого обеспечения Россия не добилась значительного прорыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается, в сообщении, решение России осадить, а не атаковать мариупольский сталелитейный завод "Азовсталь", означает, что многие российские подразделения остаются в городе и не могут быть передислоцированы. Украинская оборона Мариуполя также истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность.

Кроме того, министерство обороны России предложило, чтобы компенсационные выплаты семьям погибших военнослужащих контролировались военными, а не гражданскими чиновниками. "Вероятно, это отражает желание скрыть от внутреннего населения истинные масштабы потерь России", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Ранее британская разведка отмечала, что на прошлой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Низкий моральный дух агрессора снижает эффективность наступления.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс