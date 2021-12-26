Россия диктует ситуацию в Азовском море, - Кулеба

Россия диктует ситуацию с безопасностью в Азовском море . Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Дмитрия Кулебы изданию The Washington Post .

По словам Кулебы, с точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия.

"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует ее как театр военных действий", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что Россия может использовать это в случае вторжения в Украину.

"А в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", - сказал Кулеба.