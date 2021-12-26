Россия диктует ситуацию в Азовском море, - Кулеба
Россия диктует ситуацию с безопасностью в Азовском море. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Дмитрия Кулебы изданию The Washington Post.
По словам Кулебы, с точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия.
"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует ее как театр военных действий", - сказал Кулеба.
Он также отметил, что Россия может использовать это в случае вторжения в Украину.
"А в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", - сказал Кулеба.
Напомним, что в посольстве США прокомментировали инцидент с украинским кораблем ВМС, который двигался в сторону Керченского пролива. Там назвали обвинения России актом агрессии.