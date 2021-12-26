ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия диктует ситуацию в Азовском море, - Кулеба

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 декабря 2021 08:04
Россия диктует ситуацию в Азовском море, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Россия диктует ситуацию с безопасностью в Азовском море. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Дмитрия Кулебы изданию The Washington Post.

По словам Кулебы, с точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия.

"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует ее как театр военных действий", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что Россия может использовать это в случае вторжения в Украину.

"А в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", - сказал Кулеба.

Напомним, что в посольстве США прокомментировали инцидент с украинским кораблем ВМС, который двигался в сторону Керченского пролива. Там назвали обвинения России актом агрессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Азовское море
NEWS
На Донбассе на Рождество сохраняется "тишина"
На Донбассе на Рождество сохраняется "тишина"
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад