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Росія може почати свій напад на Україну з Азовського моря, - WP

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Україна, Неділя 26 грудня 2021 08:04
Росія може почати свій напад на Україну з Азовського моря, - WP Фото: Росія може піти в наступ на берег Азовського моря (facebook.com/Валерія Карпиленко)
Автор: Наталья Скороход

Міністр закордонних справ України заявив, що Росія диктує ситуацію з безпекою в Азовському морі. Американська розвідка не виключає, що напад Росії на Україну може початися саме з Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням статтю The Washington Post.

"Попри всю увагу міжнародної спільноти, що приділяється скупченню військ Росії на сухопутних кордонах України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть юридично вжити будь-яких заходів доти, доки перший російський солдат не ступить на сушу", - пише видання.

За словами Кулеби, з точки зору безпеки на Азовському морі домінує Росія.

"У нинішніх обставинах, звичайно, Росія диктує ситуацію в Азові та в основному використовує її як театр військових дій", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що Росія може використовувати це в разі вторгнення в Україну.

"А у разі війни вони будуть активно використовувати це для чинення тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", - сказав Кулеба.

Як пише WP, сьогодні є підстави, щоб вважати, що берег Азовського моря становить для Росії значну стратегічну та економічну цінність. Захоплення берегу Азову дозволить Росії з'єднатися суходолом з окупованим Кримом, а також дозволить взяти під контроль портові міста Маріуполь та Бердянськ.

Україна втратила більшість свого флоту в результаті окупації Криму, проте, як наголосив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, можливий російський напад будуть відбивати нові протикорабельні ракети "Нептун", які українська армія замовила минулого року.

Нагадаємо, що у посольстві США прокоментували інцидент з українським кораблем ВМС, який рухався у бік Керченської протоки. Там назвали звинувачення Росії актом агресії.

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Російська Федерація Азовское море
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