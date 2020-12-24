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Россия депортирует политзаключенного Шумкова. За ним уже едут родственники

Бачевск, Четверг 24 декабря 2020 16:17
Россия депортирует политзаключенного Шумкова. За ним уже едут родственники
Фото: Александр Шумков (youtube.com BBC News Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская Федерация сегодня депортирует украинского политзаключенного Александра Шумкова. Сегодня утром его забрали из Твери и повезли к границе с Украиной.

Об этом написала в Facebook тетя политзаключенного Людмила Шумкова.

Процесс возвращения домой должен состояться на пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области. Родственники Шумкова уже едут к украинско-российской границе.

"Едем на "Бачевск". Сегодня утром в 9 часов по российскому времени российские спецслужбы повезли Сашу из Твери к границе на депортацию", - написала тетя политзаключенного.

Отметим, в конце августа 2017 года Шумкова похитили сотрудники российской спецслужбы и вывезли его на территорию России. На момент похищения Шумков был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины

В начале декабря 2018 года в Брянской области Севский суд приговорил 29-летнего Шумкова к четырем годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор" по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Напомним, в понедельник омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что 24 декабря Шумков вернется в Украину после двух лет пребывания в российской исправительной колонии.

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Новости Украины Общество Российская Федерациядепортацияполитзаключенные

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