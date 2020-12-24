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Росія депортує політв'язня Шумкова. По нього вже їдуть родичі

Бачівськ, Четвер 24 грудня 2020 16:17
Росія депортує політв'язня Шумкова. По нього вже їдуть родичі
Фото: Олександр Шумков (youtube.com BBC News Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російська Федерація сьогодні депортує українського політв'язня Олександра Шумкова. Сьогодні зранку його забрали з Твері та повезли до кордону з Україною.

Про це написала у Facebook тітка політв'язня Людмила Шумкова.

Процес повернення додому має відбутися на пункті пропуску "Бачівськ" в Сумській області. Родичі Шумкова вже їдуть до українсько-російського кордону.

"Прямуємо на "Бачівськ". Сьогодні зранку о 9 годині за російським часом російські спецслужби повезли Сашка з Твері до кордону на депортацію", - написала тітка політв'язня.

Зазначимо, в кінці серпня 2017 року Шумкова викрали співробітники російської спецслужби й вивезли його на територію Росії. На момент викрадення Шумков був чинним військовослужбовцем 11-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України

На початку грудня 2018 року в Брянській області Севський суд засудив 29-річного Шумкова до чотирьох років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор" за статтею 282.2 КК РФ (організація діяльності екстремістської організації).

Нагадаємо, у понеділок омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що 24 грудня Шумков повернеться в Україну після двох років перебування в російській виправній колонії.

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