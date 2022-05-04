Россия депортировала 300 мариупольцев во Владивосток: что о них известно

"Людей расселили поселок Врангеля в здании чего-то среднего между гостиницей и общежитием. Денег не выдают, так что возможности выйти на связь банально нет. Вещами не обеспечивают, кормят три разово, о качестве речь не идет", - написал Андрющенко.

По его словам, документов у людей нет, держит "процедура оформления".

"Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры по оформлению и провести дальнейшее переселение в другие городки. Относительно работы - исключительно из предложенного. Низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд. Формально россияне говорят о возможности потом в любое время отказаться от статуса "укрытия от войны" но доверия этому нет", - добавил Андрющенко.

Фото: Россия депортировала 300 мариупольцев во Владивосток (t.me/andriyshTime)

Напомним, недавно СНБО Алексей Данилов объяснил депортацию украинцев в Россию. По его словам, у РФ был план захватить множество наших граждан и переселить их в Сибирь для строительства новых российских городов.

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