Росія депортувала 300 маріупольців до Владивостоку: що про них відомо

"Людей розселили селище Врангеля в будівлі чогось середнього між готелем і гуртожитком. Грошей не видають, то ж можливості вийти на зв’язок банально немає. Речами не забезпечують, годують триразово, про якість мова не йде", - написав Андрющенко.

За його словами, документів в людей немає, тримає "процедура оформлення".

"Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка. Щодо роботи - виключно з запропонованого. Низькокваліфікований і низькооплачуваний труд. Формально росіяни кажуть про можливість потім у будь-який час відмовитись від статусу "укриття від війни" але довіри цьому немає", - додав Андрющенко.

Фото: Росія депортувала 300 маріупольців до Владивостоку (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, нещодавно РНБО Олексій Данілов пояснив депортацію українців до Росії. За його словами, у РФ був план захопити безліч наших громадян і переселити їх до Сибіру для будівництва нових російських міст.

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