Россия депортировала 230 000 детей, чтобы уничтожить нацию, - Украина в Совбезе ООН

Он назвал похищение и депортацию детей современным проявление колониализма.

"Похищение, по меньшей мере, 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма", - отметил Дворник.

Он отметил, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей, многие получили ранения. Почти 220 тысяч человек потеряли свои дома.

Миллионы граждан были вынуждены покинуть оккупированные или пострадавшие от войны территории. 8 млн стали внутренне перемещенными лицами, 6,5 млн выехали из Украины как беженцы.

"Мы не сомневаемся, что в российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предсказан как один из успешных результатов войны. Равно как и продовольственный кризис", - отметил Дворник.

Напомним, Российская Федерация запрещает депортированным украинцам проживать в Крыму. Принуждает их к получению российского паспорта.

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